Лыжник начал догонять пешехода,когда расстояние между ними было 960 м,и догнал его через 8 мин.Найди скорость лыжника,если скорость пешехода 80 м/мин.

Математика

Лыжник начал догонять пешехода,когда расстояние между ними было 960 м,и догнал его через 8 мин.Найди скорость лыжника,если скорость пешехода 80 м/мин.

Автор: Гость