Лыжник начал догонять пешехода,когда расстояние между ними было 960 м,и догнал его через 8 мин.Найди скорость лыжника,если скорость пешехода 80 м/мин.
Математика
Лыжник начал догонять пешехода,когда расстояние между ними было 960 м,и догнал его через 8 мин.Найди скорость лыжника,если скорость пешехода 80 м/мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 960 : 8 = 120 м / мин скорость сближенияпешехода и лыжника 2) 120 + 80 = 200 м/ мин скорость лыжника
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