Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50м за 5с. Спустившись с горы и продолжая двигать??я, он до полной остановки проходит еще 30м за 5с. Найдите среднюю скорость лыжника за все время движения.

Физика

Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50м за 5с. Спустившись с горы и продолжая двигать??я, он до полной остановки проходит еще 30м за 5с. Найдите среднюю скорость лыжника за все время движения.

Автор: Гость