Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50м за 5с. Спустившись с горы и продолжая двигать??я, он до полной остановки проходит еще 30м за 5с. Найдите среднюю скорость лыжника за все время движения.
Физика
Лыжник, спускаясь с горы, проходит 50м за 5с. Спустившись с горы и продолжая двигать??я, он до полной остановки проходит еще 30м за 5с. Найдите среднюю скорость лыжника за все время движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t. V1=50м:5с=10м/с-спускался с горы. V2 =30м:15с=2м/с-до полной остановки. Vср=(10м/с+2м/с):2=6м/с - средняя скорость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От данных глагольных пар образуйте форму 2-го лица единственного числа настоящего или будущего времени запишите
Математика
Математика
Математика
Сравните числа: а)500,001 и 50,01 б)17,183 и 17,09 в) 29,5 и 29,53 г) 7 и 6,99 д) 0,89 и 1,5 е) 0,00041 и 0,0005