Соединивсе слова со схемами . кликни на слово и подходящую схему
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Соединивсе слова со схемами . кликни на слово и подходящую схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(слово)-3(схема) 2-4 3-3 4-1 5-4 6-1 7-3 8-4 вроде бы правильно!!))
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