Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функции y=x^2+1 и y=-x^2+3 Решите уже, 3 раза задал
Алгебра
Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функции y=x^2+1 и y=-x^2+3 Решите уже, 3 раза задал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=х²+1 |х|0|2| |у|0|5| и график, сам (сама) у=-х²+3 |х|0|2| |у|0|9| и график, сам (сама)
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