Освободите знаменатель дроби от иррациональности. 6 /
Алгебра
Освободите знаменатель дроби от иррациональности. 6 /
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 6 * ⁵√8⁵⁻¹ 6 * ⁵√8⁴ 6 * ⁵√8⁴ 6 * ⁵√8⁴ ------- = ---------------- = -------------- = -------------- = -------------- ⁵√8 ⁵√8 * ⁵√8⁵⁻¹ ⁵√8 * ⁵√8⁴ ⁵√8⁵ 8
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