Освободите знаменатель дроби от иррациональности. 6 /

Алгебра
Освободите знаменатель дроби от иррациональности. 6 /
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   6          6 * ⁵√8⁵⁻¹          6 * ⁵√8⁴          6 * ⁵√8⁴      6 * ⁵√8⁴  ------- = ---------------- =   -------------- = -------------- = --------------   ⁵√8     ⁵√8 * ⁵√8⁵⁻¹         ⁵√8 * ⁵√8⁴       ⁵√8⁵              8
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