Подскажите пожалуйста задачу :На швейную фабрику привезли 175м.шелковой ткани и 135м. шерстяной.Израсходовали 217м.ткани.Сколько метров ткани осталось?

Математика

Подскажите пожалуйста задачу :На швейную фабрику привезли 175м.шелковой ткани и 135м. шерстяной.Израсходовали 217м.ткани.Сколько метров ткани осталось?

Автор: Гость