Остается ли склонение постоянным при применении разных падежей

Русский язык
Остается ли склонение постоянным при применении разных падежей
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Гость:
Да, кроме разносклоняемых глаолов
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