Остается ли склонение постоянным при применении разных падежей
Русский язык
Остается ли склонение постоянным при применении разных падежей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, кроме разносклоняемых глаолов
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