Какое вещество характерно для насекомых содержат оболочки клеток грибов
Физика
Какое вещество характерно для насекомых содержат оболочки клеток грибов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитин входит в состав клеточной оболочки гриба и так же хитиновый покров у животных
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