Как ты считаешь существует ли связь между понятиями самостоятельность и ответственность .напиши небольшой сочинение

Гость: Гость:

Просто помогу оттолкнуться Каждый человек с самого раннего детства пытается тать самостоятельным, чтобы мама не приставала с нудными советами..далее тебе хочется и вовсе жить одному и самостоятельно принимать решения которые как будто бы играют очень важную роль в твоей жизни. но если ты хочешь быть самостоятельным тогда и готовься к трудностям, не редко наши поступки приводят за собой последствия и наша "самостоятельность" зачастую может принести неприятности, поэтому каждый человек должен быть готов отвечать за свои слова, действия, выводов относительно чего-нибудь. Если ты не ответственный человек тебя у тебя также будут проблемы с обустраеванием на работу! так как если ты не ответственный то и самостоятельные работы тебе доверять не будут.