Подчеркни имена прилагательные. В старой сосне дупло.В уютном дупле живет рыжая б??лка.Она ловко прыгает по веткам.Насушила булочка грибков.В гнезде у нее большие запасы.Это корм зверьку на всю холодную зиму.

Русский язык

Подчеркни имена прилагательные. В старой сосне дупло.В уютном дупле живет рыжая б??лка.Она ловко прыгает по веткам.Насушила булочка грибков.В гнезде у нее большие запасы.Это корм зверьку на всю холодную зиму.

Автор: Гость