Подчеркни имена прилагательные. В старой сосне дупло.В уютном дупле живет рыжая б??лка.Она ловко прыгает по веткам.Насушила булочка грибков.В гнезде у нее большие запасы.Это корм зверьку на всю холодную зиму.
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Подчеркни имена прилагательные. В старой сосне дупло.В уютном дупле живет рыжая б??лка.Она ловко прыгает по веткам.Насушила булочка грибков.В гнезде у нее большие запасы.Это корм зверьку на всю холодную зиму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старой, уютном, рыжая, большие, холодную.
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