Даю 30 баллов!!! Выбираешь два из изваяний, используешь описания и создаешь расска??, содержа в виде общих и различных изваяний, в поведении! Если возможно, использует конструкции: более большой за..., меньше ничего, более не ...

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Даю 30 баллов!!! Выбираешь два из изваяний, используешь описания и создаешь расска??, содержа в виде общих и различных изваяний, в поведении! Если возможно, использует конструкции: более большой за..., меньше ничего, более не большой как...! Красная шапочка: маленького роста. красная шляпка. очень любят свою бабушку. нравятся в лесу прогулки. боятся из волков. Шрэк: очень большой. в зеленой краске. не злой. любят Фиону. Привидение: могут быть как большой, так и маленький. умеют летать. выглядят похожими на летучей простыни. не злой. Карлсон: короткий, но округлый. у него есть пропеллер. очень являются по вкусу тортами. показываются, что сам желает. (7-8 предложений)

Автор: Гость