Де який прийменник писати???зачинитися (у,в) собі -зазирнути (у,в)себе залишатись(у,в)себе-повірити(у,в)себе запитати(у,в)сеье-закохатись(у,в) себе шукати(у,в)нього-вкласти (у,в)нього забрати(у,в)неї-кинути(у,в)неї взяти(...
Українська мова
Де який прийменник писати???зачинитися (у,в) собі -зазирнути (у,в)себе залишатись(у,в)себе-повірити(у,в)себе запитати(у,в)сеье-закохатись(у,в) себе шукати(у,в)нього-вкласти (у,в)нього забрати(у,в)неї-кинути(у,в)неї взяти(у,в)власника-грати(у,в)фіналі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В себе зазирнути У себе повірити в себе запитати в себе закохатисяв в себе шукати у нього вкласти в нього забрати в неї кинути у неї взяти у власника грати у фіналі
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