Задача номер 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5.очень очень срочно sos

Гость: Гость:

5.1. 144;216;288;360;432;525;576;648;720 и так далее. 5.2. не знаю 5.3.наибольшее это 60+40:(4-2)=80 наименьшее это (69+40):4-2=23 5.4.60л.-1см 240л.-? 240:60=4см 249листов - это 4сантиметра 5.5. незнаю