Сочинение по произведению "Бедная Лиза" Карамзина, на тему "почему Лиза именно так поступила, покончив жизнь самоубийством? "

Литература
Сочинение по произведению "Бедная Лиза" Карамзина, на тему "почему Лиза именно так поступила, покончив жизнь самоубийством? "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из за предательства ее возлюбленного
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