Сочинение по произведению "Бедная Лиза" Карамзина, на тему "почему Лиза именно так поступила, покончив жизнь самоубийством? "
Литература
Сочинение по произведению "Бедная Лиза" Карамзина, на тему "почему Лиза именно так поступила, покончив жизнь самоубийством? "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из за предательства ее возлюбленного
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