Проверочное слово к слову поднимет

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Проверочное слово к слову поднимет
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Гость:
Проверочное слово поднимет
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