Начерти в тетради квадрат 10×10 клеток.Закрасте указаннкю часть квадрата и запишит?? десятичную дробь:а)три ряда и три клетки на следкещим.Б)4верхних ряда и ещё 1 клетку.в)5 клеток в левом столбце квадрата .г) 3 клетки в левом ...

Математика

Начерти в тетради квадрат 10×10 клеток.Закрасте указаннкю часть квадрата и запишит?? десятичную дробь:а)три ряда и три клетки на следкещим.Б)4верхних ряда и ещё 1 клетку.в)5 клеток в левом столбце квадрата .г) 3 клетки в левом столбце и 7 клеток в правом.Помогите да 60 баллов!!!!!!

Автор: Гость