Начерти в тетради квадрат 10×10 клеток.Закрасте указаннкю часть квадрата и запишит?? десятичную дробь:а)три ряда и три клетки на следкещим.Б)4верхних ряда и ещё 1 клетку.в)5 клеток в левом столбце квадрата .г) 3 клетки в левом ...
Математика
Начерти в тетради квадрат 10×10 клеток.Закрасте указаннкю часть квадрата и запишит?? десятичную дробь:а)три ряда и три клетки на следкещим.Б)4верхних ряда и ещё 1 клетку.в)5 клеток в левом столбце квадрата .г) 3 клетки в левом столбце и 7 клеток в правом.Помогите да 60 баллов!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,33 б) 0,41 в) 0,05 г) 0,1
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