M настенных часов Буденного в два раза больше она наручных часов в 3 раза больше че?? на стенах Сколько всего часов часовой мастерской найдите значение выражения при M = 4 решите уравнением

Математика

M настенных часов Буденного в два раза больше она наручных часов в 3 раза больше че?? на стенах Сколько всего часов часовой мастерской найдите значение выражения при M = 4 решите уравнением

Автор: Гость