M настенных часов Буденного в два раза больше она наручных часов в 3 раза больше че?? на стенах Сколько всего часов часовой мастерской найдите значение выражения при M = 4 решите уравнением
Математика
M настенных часов Буденного в два раза больше она наручных часов в 3 раза больше че?? на стенах Сколько всего часов часовой мастерской найдите значение выражения при M = 4 решите уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M×2 4×2=8 budilnikov 4×3=12naruchnyh 8+12+4=24vsego
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