М0Ё ОТНОШЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ БАХА -ЭССЕ .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Музыка
М0Ё ОТНОШЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ БАХА -ЭССЕ .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иоган Себостьян Бах один из великих композиторов мира. Мне очень нравится его органная музыка. Он представляет собой целую вселенную скоарденированных звуков. Меня восхищает полнота и правильность звука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. Ответы «Да» или «Нет». 1. Б...
Математика
Начерти отрезок АВ длинной 9см. Поставь на нем точки С и D так чтобы отрезок АС был в 2 раза короче отрезка CD, а отрезок DB- в 3 раза длиннее отре...