Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??сти покупки.Десяток яиц стоит в магазине 40 рублей,а пенсионер заплатил за них 35 рублей 60 копеек.Сколько процентов составляет скидка для пенсион...
Математика
Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??сти покупки.Десяток яиц стоит в магазине 40 рублей,а пенсионер заплатил за них 35 рублей 60 копеек.Сколько процентов составляет скидка для пенсионера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40р=4000коп 35р 60коп=3560коп 4000/100=40коп-1% 4000-3560=440 коп-скидка 440/40=11%-скидка
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