Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??сти покупки.Десяток яиц стоит в магазине 40 рублей,а пенсионер заплатил за них 35 рублей 60 копеек.Сколько процентов составляет скидка для пенсион...

Математика

Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоим??сти покупки.Десяток яиц стоит в магазине 40 рублей,а пенсионер заплатил за них 35 рублей 60 копеек.Сколько процентов составляет скидка для пенсионера?

Автор: Гость