Магазин продал за три дня 600 кг картофеля. В первый день продали 180 кг, а остальной картофель продали поровну во второй и третий дни. Сколько килограммов картофеля продали в первый и второй дни вместе?
Математика
Магазин продал за три дня 600 кг картофеля. В первый день продали 180 кг, а остальной картофель продали поровну во второй и третий дни. Сколько килограммов картофеля продали в первый и второй дни вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).600-180=420(кг.) 2).420:2=210(кг.) 3).180+210=390(кг.) Ответ:390 килограммов картофеля продали.
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