магазин за первый час рабаты продал шёлка на 540 000 р., а за второй на 360000 р. сколько м??тров шёлка было продана завторой час если за оба часа было продано 10 м этого шёлка
Математика
магазин за первый час рабаты продал шёлка на 540 000 р., а за второй на 360000 р. сколько м??тров шёлка было продана завторой час если за оба часа было продано 10 м этого шёлка
Ответ(ы):
Гость:
18 000 тысяч метров ответ
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