Макар никифорович купил участок земли площадью 2 га. Ширина участка 50 метров, найд?? длину.
Математика
Макар никифорович купил участок земли площадью 2 га. Ширина участка 50 метров, найд?? длину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 га = 10000 кв м10000:50=200 м - длина
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