Максим с Леной играли в "Слова"(наподобие игры в т"Города",но по более сложным правилам).Вот такой у них получился ряд слов: Молоток-котелок-колос-солод-....атом-моток. Какое слово стояло на месте многоточия? дорога долина ...

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Максим с Леной играли в "Слова"(наподобие игры в т"Города",но по более сложным правилам).Вот такой у них получился ряд слов: Молоток-котелок-колос-солод-....атом-моток. Какое слово стояло на месте многоточия? дорога долина доброта долото долгота

Автор: Гость