Максим с Леной играли в "Слова"(наподобие игры в т"Города",но по более сложным правилам).Вот такой у них получился ряд слов: Молоток-котелок-колос-солод-....атом-моток. Какое слово стояло на месте многоточия? дорога долина ...

Русский язык
Максим с Леной играли в "Слова"(наподобие игры в т"Города",но по более сложным правилам).Вот такой у них получился ряд слов: Молоток-котелок-колос-солод-....атом-моток. Какое слово стояло на месте многоточия? дорога долина доброта долото долгота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильное слово "долгота"!Если внимательно посмотреть,то последующие слова начинаются на последние буквы предыдущего,но только в перевернутом виде!Последние буквы слова "солод" это лод,а значит дол!На дол начинаются только 3 слова "долина","долото","долгота"!Следующее слово атом начинается на ато,а значит предыдущее заканчивалось на ота,и получается слово долгота!
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