В каком случае йотированная гласная обозначает 1 звук два звука

Русский язык
В каком случае йотированная гласная обозначает 1 звук два звука
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 звук-если стоит после согласной 2 звука-если стоит после гласной,после ьъ знаков, в начале слова
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