Ёлочная гирлянда состоит из 20 ламп, каждый из которых имеет сопротивление 52 он и р??ссчитана на напряжение 13 В. Определите сопротивление гирлянды и силу протекающего только, если гирлянда включена в сеть напряжением 220 В а

Физика

Ёлочная гирлянда состоит из 20 ламп, каждый из которых имеет сопротивление 52 он и р??ссчитана на напряжение 13 В. Определите сопротивление гирлянды и силу протекающего только, если гирлянда включена в сеть напряжением 220 В а

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