Ёлочная гирлянда состоит из 20 ламп, каждый из которых имеет сопротивление 52 он и р??ссчитана на напряжение 13 В. Определите сопротивление гирлянды и силу протекающего только, если гирлянда включена в сеть напряжением 220 В а
Физика
Ёлочная гирлянда состоит из 20 ламп, каждый из которых имеет сопротивление 52 он и р??ссчитана на напряжение 13 В. Определите сопротивление гирлянды и силу протекающего только, если гирлянда включена в сеть напряжением 220 В а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сума напряжения гирлянды U=20*13=260в не так быстро перегорят лампы Сопротивление гирлянды R=20*52 =1040ом Сила тока через гирлянду I=U/R=220/1040=0.21a
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