При каких случиях во мн.ч. английского языка бывает оканчание ves и es?(СРОЧНО!!!)
Английский язык
При каких случиях во мн.ч. английского языка бывает оканчание ves и es?(СРОЧНО!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может -es и -s?! Когда лицо или предмет во множественном числе, за исключением неисчисляемых существительных.
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