Продолжить предложение я считаю себя верующим человеком
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Продолжить предложение я считаю себя верующим человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю сея верующим человеком,потому что Бог существует на самом деле,Он создал всю землю и меня,помогает людям в трудностях,защищает от бед.
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