Какие художественно выразительнные средства использованы в жди меня и я вернусь
Литература
Какие художественно выразительнные средства использованы в жди меня и я вернусь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во многих предложениях автор использует обратный порядок слов, когда подлежащее и сказуемое "меняются" местами: "наводят дожди". Это инверсия. Эпитеты (Желтые дожди, горькое вино, из дальних мест)
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