Подчеркните символы металлов стоящих в ряду активности до водорода
Химия
Подчеркните символы металлов стоящих в ряду активности до водорода
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Li, Cs, Rb, K, Ba, Sr, Ca,Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb
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