Помогите пожалуйста написать с сочинением "О Футбольном мяче , как о своем друге "

Литература
Помогите пожалуйста написать с сочинением "О Футбольном мяче , как о своем друге "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто представь , что мяч твой друг) то чтт вы всегда ходите с ним гулять вместе , и то что он всегда помогает тебе выйграть в футбольном матче
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