Помогите пожалуйста написать с сочинением "О Футбольном мяче , как о своем друге "
Литература
Помогите пожалуйста написать с сочинением "О Футбольном мяче , как о своем друге "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто представь , что мяч твой друг) то чтт вы всегда ходите с ним гулять вместе , и то что он всегда помогает тебе выйграть в футбольном матче
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из одного села в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста.Один и?? них ехал со скоростью 11,4 км/ч,а второй - со скорлстью 9,8 км/ч...