Помогите Сделайте синтаксический разбор предложения: Жила белка в лесу не очём не тужила.
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Помогите Сделайте синтаксический разбор предложения: Жила белка в лесу не очём не тужила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила-гл. в-предлог лесу-сущ. белка-сущ. ни-частица о-предлог чем-... не-частица тужила-гл.
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