Сочинение женские образы в пьесах островского гроза и бесприданница

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Сочинение женские образы в пьесах островского гроза и бесприданница
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Две драмы А. Н. Островского посвящены одной и той же проблеме — положению женщины в русском обществе. Перед нами проходят судьбы трех молодых женщин: Катерины, Варвары, Ларисы. Три образа, три судьбы. Катерина отличается по складу характера от всех действующих лиц драмы “Гроза”. Честная, искренняя и принципиальная, она не способна на обман и фальшь, на изворотливость и приспособленчество. Поэтому в жестоком мире, где царят дикие и кабанихи, ее жизнь оказывается невыносимой, невозможной и заканчивается так трагично. Протест Катерины против Кабанихи — это борьба светлого, чистого, человеческого против мрака лжи и жестокости “темного царства”. Недаром Островский, который очень большое внимание уделял именам и фамилиям, дал героине “Грозы” имя Екатерина, что в переводе с греческого означает “вечно чистая”. Катерина — натура поэтическая. В отличие от окружающих ее грубых людей, она чувствует красоту природы и любит ее. Именно красота природы натуральна и искренна. “Встану я, бывало, рано утром; летом, так схожу на ключик, умоюсь принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много, много”, — рассказывает она о своем детстве. Ее душа постоянно тянется к красоте. Сны были наполнены чудесами, сказочными видениями. Часто снилось ей, что она летает как птица. О желании летать она заговаривает несколько раз. Этим Островский подчеркивает романтическую возвышенность души Катерины. Выданная рано замуж, она пытается ужиться со свекровью, полюбить мужа, но в доме Кабановых искренние чувства никому не нужны. Нежность, которая переполняет ее душу, не находит себе применения. Глубокая тоска звучит в ее словах о детях: “Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! деток-то у меня нет: все бы я сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать, — ангелы ведь это”. Какой любящей женой и матерью была бы она в других условиях! Искренняя вера Катерины отличается от религиозности Кабанихи. Для Кабанихи религия — это мрачная сила, подавляющая волю человека, а для Катерины вера — это поэтический мир сказочных образов и высшей справедливости. “... До смерти любила я в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится”, — вспоминает она. Неволя — главный враг Катерины. Внешние условия ее жизни в Калинове вроде бы ничем не отличаются от обстановки ее детства. Те же мотивы, те же обряды, то есть те же занятия, но “здесь все как будто из-под неволи”, — говорит Катерина. Неволя несовместима со свободолюбивой душой героини. “А горька неволя, ох, как горька”, — говорит она в сцене с ключом, и эти слова, эти мысли подталкивают ее к решению увидеться с Борисом. В поведении Катерины, как говорил Добролюбов, проявился “решительный, цельный русский характер”, который “выдержит себя, несмотря ни на какие препятствия, а когда сил не хватит, то погибнет, но не изменит себе”. Варвара — полная противоположность Катерине. Она не суеверна, не боится грозы, не считает обязательным строгое соблюдение установленных обычаев. По своему положению она не может открыто выступить против матери и поэтому хитрит и обманывает ее. Она надеется, что замужество даст ей возможность уйти из этого дома, вырваться.
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