Сторож угостил ребят чудесным медом.подчеркни граммотическую основу предложения
Русский язык
Сторож угостил ребят чудесным медом.подчеркни граммотическую основу предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторож - подлежащие , подчёркиваем одной чертой угостил - сказуемое подчёркиваем двумя чертами .
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