Сторож угостил ребят чудесным медом.подчеркни граммотическую основу предложения

Русский язык
Сторож угостил ребят чудесным медом.подчеркни граммотическую основу предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторож - подлежащие , подчёркиваем одной чертой угостил - сказуемое подчёркиваем двумя чертами .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители: c^2d+cd^2+c^3+d^3
Ответить
Русский язык
В каком случае йотированная гласная обозначает 1 звук два звука
Ответить
Английский язык
Исправьте ошибки в предложениях: 1.There are any eggs in the fridge. 2.Is there any shops in your street? 3.Jon and Liz are cooking a dinner
Ответить
Литература
Почему рассказ называется красные яблоки
Ответить
Физика
Ёлочная гирлянда состоит из 20 ламп, каждый из которых имеет сопротивление 52 он и р??ссчитана на напряжение 13 В. Определите сопротивление гирлянд...
Ответить