Максим задумал число, увеличил его в 8 раз, к произведению прибавил 308, а затем сумм?? уменьшил в 10 раз и получил число 38. Какое число задумал Максим?

Математика

Максим задумал число, увеличил его в 8 раз, к произведению прибавил 308, а затем сумм?? уменьшил в 10 раз и получил число 38. Какое число задумал Максим?

Автор: Гость