Максим задумал число, увеличил его в 8 раз, к произведению прибавил 308, а затем сумм?? уменьшил в 10 раз и получил число 38. Какое число задумал Максим?

Математика
Максим задумал число, увеличил его в 8 раз, к произведению прибавил 308, а затем сумм?? уменьшил в 10 раз и получил число 38. Какое число задумал Максим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем обратные действия , начиная с конца 38*10=380 380-308=72 72:8=9 ответ 9
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