Мальчик массой 35 кг бегущий со скоростью 4м/с вскакивает сзади на покоющуяся платформу массой 35 кг.чему равна скорость платформы с мальчиком?
Физика
Мальчик массой 35 кг бегущий со скоростью 4м/с вскакивает сзади на покоющуяся платформу массой 35 кг.чему равна скорость платформы с мальчиком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложна!!!!!!!!!!¡!!!!¡!!!!
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