Мальчик массой 35 кг бегущий со скоростью 4м/с вскакивает сзади на покоющуяся платформу массой 35 кг.чему равна скорость платформы с мальчиком?

Физика

Мальчик массой 35 кг бегущий со скоростью 4м/с вскакивает сзади на покоющуяся платформу массой 35 кг.чему равна скорость платформы с мальчиком?

Автор: Гость