МАЛЬЧИК ныряет с берега в море. определите какое давление производит вода на маль??ика на глубине 2,5 м

Физика
МАЛЬЧИК ныряет с берега в море. определите какое давление производит вода на маль??ика на глубине 2,5 м
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