Мальчик принес из леса орехи половину всех орехов он отдал сестре А половину оста??шихся орехов брату После этого у него Осталось 4 орехов Сколько орехов принёс мальчик

Математика

Мальчик принес из леса орехи половину всех орехов он отдал сестре А половину оста??шихся орехов брату После этого у него Осталось 4 орехов Сколько орехов принёс мальчик

Автор: Гость