Мальчик принес из леса орехи половину всех орехов он отдал сестре А половину оста??шихся орехов брату После этого у него Осталось 4 орехов Сколько орехов принёс мальчик
Математика
Мальчик принес из леса орехи половину всех орехов он отдал сестре А половину оста??шихся орехов брату После этого у него Осталось 4 орехов Сколько орехов принёс мальчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/2- (x/2)/2=4 Розвяжи это уравнение и получишь ответ
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