Мальчик прочитал треть книги, что составило 20 страниц. Сколько страниц в книге?
Математика
Мальчик прочитал треть книги, что составило 20 страниц. Сколько страниц в книге?
Ответ(ы):
Гость:
20*3=60 так вроде-бы
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