Мальчик разложил собранные им орехи в два пакета в отношении 4:5. Когда же он переложил 6 орехов из второго пакета в первый, то в нём осталось на 1 орех больше, чем в первом. Сколько орехов собрал мальчик и сколько орехов было ...
Математика
Мальчик разложил собранные им орехи в два пакета в отношении 4:5. Когда же он переложил 6 орехов из второго пакета в первый, то в нём осталось на 1 орех больше, чем в первом. Сколько орехов собрал мальчик и сколько орехов было в каждом пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х орехов всего, тогда 4х/(4+5) = 4х/9 орехов - в первом пакете 5х/(4+5) = 5х/9 орехов во втором пакете (5х/9) - 6 - ((4х/9)+6) = 1 5х/9 - 4х/9 = 1+12 х/9 = 13 х = 13*9 х=117 - столько орехов собрал мальчик 117:9 *4 = 52 ореха было в первом пакете 117:9*5 = 65 орехов было во втором пакете
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