Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! задание 4

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Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! задание 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Он испугался не на шутку. 2) В этом движении первую скрипку играют правые силы. (не уверена) 3) Решился чёрт украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб  ленив и не легок на подъем 4) Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос.
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