Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! задание 4

Гость: Гость:

1) Он испугался не на шутку. 2) В этом движении первую скрипку играют правые силы. (не уверена) 3) Решился чёрт украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем 4) Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос.