Межрайонные связи Европейского севера

Гость: Гость:

Межрайонные рыночные связи по шести основным группам товаров. Три главных направления межрайонных грузопотоков. Крупные пассажиропотоки. Рост транспортных тарифов и сужение внутреннего товарного рынка. Внешнеторговые связи и перевозки. К началу 90-х годов в СССР на межрайонные перевозки приходилось до 40 % общего объема перевозок (в тоннах) и свыше 70% суммарного грузооборота (в тонно-километрах) всех видов транспорта (без автомобильного). Как во всей работе транспорта, так и особенно в межрайонных перевозках определяющая роль принадлежит шести основным грузам: углю, нефтяным грузам, руде, черным металлам, лесным и хлебным грузам. На долю этих грузов приходилось около 60% объема межрайонных перевозок и почти 70% тонно-километровой работы (грузооборота) железных дорог, речного и морского транспорта по освоению межрайонных связей. Объемы и направления межрайонных рыночных связей определяются размещением производства и потребления перевозимой продукции — прежде всего основных районов, или баз производства, и главных зон потребления. Главными угольными базами служат Кузбасс, первый по объемам добычи и вывозу угля в другие районы, Печорский бассейн (Республика Коми), Канско-Ачинский буроугольный бассейн, Восточный Донбасс (Ростовская область). Почти половину всех межрайонных перевозок угля составляет уголь, вывозимый из Кузбасса. Преобладающим направлением вывоза кузнецкого угля является западное - на Урал и в районы Европейской части страны (Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский). Около половины добываемого в Кузбассе угля потребляется на месте. Большая часть печорского угля потребляется внутри Северного экономического района (в том числе коксующийся — на Череповецком металлургическом заводе); 1/3 печорского угля (это составляет примерно 20% всех межрайонных перевозок угольных грузов) вывозятся в другие районы - Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный.