. Мальчик Вася пошёл в школу в 6 лет. Сейчас ему исполнилось 9 лет. В каком классе учится Вася?
Математика
. Мальчик Вася пошёл в школу в 6 лет. Сейчас ему исполнилось 9 лет. В каком классе учится Вася?
Ответ(ы):
Гость:
9-6=3 Ответ:Вася учится в 3 классе.
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