. Мальчик Вася пошёл в школу в 6 лет. Сейчас ему исполнилось 9 лет. В каком классе учится Вася?

Математика

. Мальчик Вася пошёл в школу в 6 лет. Сейчас ему исполнилось 9 лет. В каком классе учится Вася?

Автор: Гость