Мальчики играли на берегу ипридумывали названия для камешков.Смотрите как у меня много креолов!-сказал Даны.Миша огорчился:"а у меня только один крел".Яша поправил его:"Одна крела".Владик возразил:"Да нет одна крелова"Кто из ре...
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Мальчики играли на берегу ипридумывали названия для камешков.Смотрите как у меня много креолов!-сказал Даны.Миша огорчился:"а у меня только один крел".Яша поправил его:"Одна крела".Владик возразил:"Да нет одна крелова"Кто из ребят точно ошибся в образовании единственного числа нового слова?1.только Миша2.только Яша 3.только Вадик4.все кроме Миши5.все кроме Вадика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 Миша правильно все остальные неправильно
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