Сложное предложение со словом поздно,пожалуйста помогите

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Сложное предложение со словом поздно,пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стало поздно, и мы пошли домой, когда я пришел домой, стал учить уроки.
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