Напишите сочинение про путешествие в Византию от 1-ого лица!!!

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Византийская империя, Византия, Восточная Римская империя (395[3]—1453) — государство, оформившееся в 395 г. вследствие окончательного раздела Римской империи после смерти императора Феодосия I на западную и восточную части.Менее, чем через восемьдесят лет после раздела Западная Римская империя прекратила свое существование, оставив Византию исторической, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении почти десяти столетий истории поздней Античности и Средневековья.Название «Византийская» Восточная Римская империя получила в трудах западноевропейских историков уже после своего падения, оно происходит от первоначального названия Константинополя — Византий, куда римский император Константин I перенес в 330 году столицу империи, официально переименовав город в Новый Рим. Сами византийцы называли себя римлянами — по-гречески «ромеями», а свою державу — «Римской („Ромейской“) империей» (на среднегреческом (византийском) языке — Βασιλεία Ῥωμαίων, Basileía Romaíon) или кратко «Романией» (Ῥωμανία, Romania). Западные источники на протяжении большей части византийской истории называли её «империей греков» из-за преобладания в ней греческого языка, эллинизированного населения и культуры.В Древней Руси Византию обычно называли «Греческим царством», а её столицу — Царьградом.Столицей Византии на протяжении всей её истории был Константинополь, один из крупнейших городов средневекового мира