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Сu + Н2SО4 (р-н)= .?.
Химия
Сu + Н2SО4 (р-н)= .?.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+H₂SO₄=CuSO₄+H₂(газ)
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