Какие условия в задаче про грузчиков на пароходе

Математика
Какие условия в задаче про грузчиков на пароходе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условия могут быть разными например  Бригада грузчиков из 28 человек разгружает пароход.Всего на пароходе 5040 ящиков.До обеденного перерыва они работали 4ч, и каждый грузчик сгружал по 15 ящиков в час. После обеда число работников увеличилось вдвое. Успеют ли они разгрузить весь пароход за оставшиеся 4ч работы,если их производительность останется прежней?
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