Как решить задачу масса чугунной болванки 16кг. сколько таких болванок потребуетс?? для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12кг? сколько чугуна останется?

Математика

Как решить задачу масса чугунной болванки 16кг. сколько таких болванок потребуетс?? для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12кг? сколько чугуна останется?

Автор: Гость