Как решить задачу масса чугунной болванки 16кг. сколько таких болванок потребуетс?? для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12кг? сколько чугуна останется?
Математика
Как решить задачу масса чугунной болванки 16кг. сколько таких болванок потребуетс?? для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12кг? сколько чугуна останется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*41=492кг - нужно для отливки 41 детали. 2) 492/16=30,75 => 31 - потребуется болванок. Ответ: 31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Геометрия
На окружности с центром в точке О взяли точку А. Какую часть окружности составляют точки, которые ближе к О, чем к А?