Как решить задачу масса чугунной болванки 16кг. сколько таких болванок потребуетс?? для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12кг? сколько чугуна останется?

Математика
Как решить задачу масса чугунной болванки 16кг. сколько таких болванок потребуетс?? для отливки 41 детали,каждая из которых имеет массу 12кг? сколько чугуна останется?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*41=492кг - нужно для отливки 41 детали. 2) 492/16=30,75 => 31 - потребуется болванок. Ответ: 31
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Заполни первую калонку таблицы указав в ней органы - двыгательной системы
Ответить
Окружающий мир
Кто собирает нектар и строит 9 букв
Ответить
История
Июльская революция 1830 годы: причины события и итоги! Тезисы!
Ответить
Геометрия
На окружности с центром в точке О взяли точку А. Какую часть окружности составляют точки, которые ближе к О, чем к А?
Ответить
История
1 день из жизни рыцаря. Пожалуйста, не списывайте с интернета.
Ответить