Какие факторы повлияли на формирование человеческих рас? а)Естественный отбор ??)Мутации в)изоляция г)смешение популяций

Биология
Какие факторы повлияли на формирование человеческих рас? а)Естественный отбор ??)Мутации в)изоляция г)смешение популяций
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Гость:
Думаю ответ г . Но это не точно ... Я бы так ответил
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