1 день из жизни рыцаря. Пожалуйста, не списывайте с интернета.

История
1 день из жизни рыцаря. Пожалуйста, не списывайте с интернета.
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